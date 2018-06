'Europese boete in de maak voor Philips en Asus'

Volgens persbureau Bloomberg zouden ze webwinkels hebben verhinderd om voor bepaalde producten lagere prijzen te hanteren dan reguliere winkels. Ook voor andere bedrijven ligt er waarschijnlijk een geldstraf in het verschiet.

Het bericht is gebaseerd op twee ingewijden. Brussel komt volgens hen mogelijk ergens in de komende weken al met nieuws over de boetes naar buiten. Maar het zou ook nog kunnen dat de zaak over de zomer heen getild wordt.

De kwestie speelt al jaren. Al in 2013 kregen Philips, dat zich tegenwoordig vooral richt op zorgtechnologie, en andere bedrijven onverwacht bezoek van de Europese mededingingsautoriteiten. De inspecteurs verdachten hen er toen van te hebben samengespannen om zo de prijzen van bepaalde consumentenelektronica op te drijven.

Philips wilde zelf geen commentaar geven. Asustek gaf vorige maand al enige openheid van zaken. Financieel topman Nick Wu vertelde in een toelichting bij een cijferbericht dat hij rekening hield met een Europese boete van 65 miljoen euro.