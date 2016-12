Europese Commissie: 'Facebook loog bij overname WhatsApp'

De overname van WhatsApp door Facebook werd in 2014 onderzocht. Facebook verzekerde de Europese Commissie toen dat het niet mogelijk zou zijn om de gebruikersaccounts van de twee sociale media aan elkaar te linken.

De Commissie keurde de overname van 16 miljard dollar goed, maar dat is dus mogelijk 'doelbewust' gebeurd op basis van verkeerde of misleidende gegevens. De technische mogelijkheid om gegevens te koppelen bestond toen ook al, is het voorlopige oordeel van de mededingingswaakhond.

Bedrijven zijn verplicht accurate informatie te geven bij onderzoek naar overnames , aldus Vestager. 'Die verplichting moeten ze serieus nemen.' De goedkeuring van de overname blijft gehandhaafd.

'Ter goeder trouw gehandeld'

Facebook stelt in een reactie erop te vertrouwen 'dat een volledige beoordeling van de feiten zal bevestigen dat Facebook te goeder trouw heeft gehandeld'. Het bedrijf zegt 'steeds' accurate informatie over de technische mogelijkheden te hebben gedeeld en belooft mee te werken met het onderzoek.

Samenwerking met WhatsApp

In augustus van dit jaar kondigde WhatsApp echter aan dat het mogelijk zou worden om de telefoonnummers van zijn klanten te linken met gebruikersprofielen van Facebook. Dit moet Facebook toelaten betere vriendensuggesties te doen en betere advertenties te plaatsen, luidde het.

Facebook riskeert een boete ter waarde van 1 procent van zijn wereldwijde omzet. Die bedraagt op jaarbasis zo'n 28 miljard dollar.

(Belga/ANP/WK)