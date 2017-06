Europese Commissie start onderzoek naar Qualcomm-overname NXP

Qualcomm, de grootste fabrikant van mobiele telefoonchips ter wereld, kondigde de overname aan in oktober van vorig jaar. Het bedrijf wil het Nederlandse NXP, een fabrikant van halfgeleiders, overnemen voor 47 miljard dollar (zo'n 43 miljard euro). Het zou meteen de grootste overname ooit zijn voor de chipwereld. De Europese Commissie vreest echter dat de deal kan leiden tot "hogere prijzen, minder keuze en tragere innovatie in de industrie van de halfgeleiders", zo meldt de instelling.

Het is meteen ook een tweede haar in de boter voor Qualcomm. Eerder protesteerden aandeelhouders van NXP al tegen de deal, die volgens hen de waarde van het Nederlandse bedrijf te laag schat. De Amerikaanse chipmaker heeft al gereageerd. "Deze acquisitie is complementair," schrijft het bedrijf in een mededeling. "Qualcomm verwacht dat deze transactie afgerond is tegen het einde van 2017." De Commissie heeft tot 17 oktober van dit jaar om haar beslissing te nemen.