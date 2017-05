Europese Commissie wil macht technologiereuzen aan banden leggen

Bedrijven zoals Spotify en Deezer klagen dat onlineplatformen en zoekmachines hun positie als toegangsweg vaak misbruiken. Uit een onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat de volgorde van zoekresultaten vniet transparant genoeg is. Zo worden concurrerende diensten of producten vaak zonder waarschuwing uit de zoekresultaten geschrapt. Grote technologiebedrijven bezitten ook een enorme hoeveelheid data, maar delen die amper. Kleinere bedrijven hebben niet de kans data van de onlineplatformen, zoals bijvoorbeeld klantgegevens, te verkrijgen. Dat wil Ansip zien veranderen.

Investeringen in 5G: 'gebrek aan initiatief'

Nog volgens Ansip liggen er ook nog 35 voorstellen op tafel om de huidige wetgeving te verbeteren, maar worden die niet goedgekeurd wegens een gebrek aan initiatief vanuit de nationale regeringen. Nieuwe investeringen in infrastructuur zoals het snellere 5G-netwerk lopen daardoor vertraging op.

"We moeten de infrastructuur cyberveilig maken, we moeten een Europese data-economie ontwikkelen en we moeten onlineplatforms stimuleren. Die zaken zijn cruciaal voor de volledige ontwikkeling van de digitale maatschappij. Een snelle aanpak is nodig voor nieuwe banen, ondernemingen en innovatie", aldus Ansip.