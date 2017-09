Europese leiders wapenen zich voor digitaal tijdperk

Net als de industriële revolutie van de 19de eeuw zal de digitale revolutie de economie en de samenleving radicaal veranderen. De Europese staatshoofden en regeringsleiders zijn vanochtend in de Estse hoofdstad Tallinn bijeengekomen om te bespreken hoe Europa deze razendsnelle ontwikkelingen kan bijbenen

Europa heeft een aantal troeven, maar op een aantal vlakken hinkt het oude continent achterop in de race naar de digitale toekomst. Zo komt geen enkele van de zeven grootste techbedrijven uit Europa en is slechts één op de vijf Europese bedrijven sterk gedigitaliseerd. Intussen is de helft van de bedrijven al het slachtoffer geweest van cyberaanvallen.

Estland, zelf een digitale pionier, maakte er een punt van de inzet van de digitalisering op het hoogste politieke niveau te bespreken. "Als we het goed doen, kunnen we veel winnen bij de digitale manier van leven", zei premier Juri Ratas. Zo voert de Estse regering, die momenteel de Europese ministerraden leidt, campagne voor een snelle uitrol van 5G-netwerken.

Vrij verkeer van data

Estland, tot eind dit jaar tijdelijk EU-voorzitter, zet zich ook in voor vrij dataverkeer, dat ze als "de vijfde vrijheid" van de Europese interne markt promoten (na het vrije verkeer van mensen, goederen, diensten en kapitaal). Een digitale binnenmarkt zonder grenzen zal volgens hen honderden miljarden euro's opleveren.

"Digitalisering is zeker een kans voor meer economische groei, meer jobs, meer innovatie", meent de Belgische premier Charles Michel. "Dat betekent dat we naar een logica van harmonisering, van meer Europese samenwerking moeten gaan."

Internetgiganten meer belasten?

Een van de meest omstreden ideeën komt van de Franse president Emmanuel Macron. Hij wil dat grote internetgiganten als Apple en Google belast worden in alle Europese landen waar ze effectief winst maken, ook in die landen waar ze niet fysiek aanwezig zijn.

Het Franse voorstel, dat niet officieel op de agenda staat, wordt niet door iedereen op gejuich onthaald. "We hebben geen Europese Google, geen Europese Facebook en het is niet met hogere belastingen en meer regulering dat we zulke bedrijven zullen krijgen", reageerde de Ierse premier Ivo Varadnar, die zei dat ook de Scandinavische landen en de Benelux er zo over denken.