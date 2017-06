Europese servermarkt duikt verder de dieperik in

IDC berekende de inkomsten voor serverfabrikanten in het eerste kwartaal van dit jaar, en kwam uit op 2,7 miljard dollar, een daling van 12,7 procent tegenover dezelfde periode een jaar eerder. Er werden in totaal 530.000 toestellen verkocht, dat is dan weer een daling van 1,4 procent tegenover vorig jaar.

In zijn geheel genomen, ziet IDC de markt verschuiven van één technologie naar een andere. Zo ziet de onderzoeker een sterke daling in standaard multinode servers. De grootste groei zat dan weer in 'custom' multinode servers, of wat het zelf ODM Direct noemt (original design manufacturer). Dat zijn bedrijven die toestellen op maat maken voor hun klanten. Levering van custom multinode servers groeide met 101,1 procent jaar-op-jaar, en inkomstengroei ging omhoog met 72,4 %.

Van de fabrikanten is HPE in Europa nog altijd de grootste serverleverancier, met een marktaandeel van 34 %. Dell staat op twee met 21,2 % en was de enige grote leverancier die kon groeien. IBM is helemaal uit de top vijf verdwenen; "Inkomsten uit servers blijven dalen in West-Europa in het eerste kwartaal van 2017," zegt Michael Ceroici, research analist bij IDC. "Vooral IBM ziet zijn serverinkomsten dalen, met 50,3 %, mede door verminderde leveringen van non-x86 en een trend naar langere vernieuwingscycli."