Europol haalt belangrijkste huursite voor DDOS-aanvallen van het net

De Europese politiedienst Europol heeft Webstresser uit de ether gehaald, dat zegt de dienst zelf in een mededeling. Webstresser.org zou gespecialiseerd zijn in 'distributed denial-of-service'-aanvallen (DDoS), en deed dat tegen betaling. Abonnementsformules startten al aan zo'n 15 euro per maand. De pagina had meer dan 136.000 gebruikers en zou verantwoordelijk zijn voor 4 miljoen cyberaanvallen.

Omdat Webstresser de DDoS-aanvallen als betaalde dienst aanboodt, zou elke crimineel, ook zonder technische expertise, grote cyberaanvallen kunnen uitvoeren. Volgens Europol waren onder meer banken, politiediensten, overheden en gaming websites bij de slachtoffers.

Bij een DDoS-aanval wordt een website of server bestookt met een overdaad aan gelijktijdige vragen, tot de dienst het niet meer aan kan en offline gaat. Vaak worden hiervoor botnets ingezet, een netwerk van geïnfecteerde en gecontroleerde toestellen. Steeds vaker bestaan die botnets ook niet alleen uit pc's en smartphones, maar ook uit beveiligingscamera's en andere 'smart devices'. De aanval op Dyn, die eind 2016 tijdelijk enkele grote sites als Twitter en Spotify van het net haalde, gebeurde via een botnet DDoS-aanval.

Het is dus een vrij effectieve manier om een dienst lam te leggen, en Webstresser zelf zou verantwoordelijk zijn voor onder meer een aanval op zeven van de grootste banken in het Verenigd Koninkrijk, in november vorig jaar. Daarbij zouden verschillende betalingsdiensten korte tijd onbereikbaar zijn geweest.

De politie heeft in de zaak vier mogelijke administrators van de site gearresteerd, in het Verenigd Koninkrijk, Kroatië, Canada en Servië. Ook enkele belangrijke klanten werden opgepakt, in Nederland, Italië, Spanje, Australië en Hong Kong. Servers van de website in Nederland, de VS en Duitsland werden in beslag genomen.