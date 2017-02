Everis haalt IT-services contract bij NATO binnen

Het 'NATO Communications and Information Agency' (NCI Agency) heeft het 'Enterprise Business Applications' (EBA) project toegewezen aan de tandem Everis Belgium en Relationship Management Consultants. Met het contract dat loopt over 18 maanden is een totale waarde gemoeid van 7,5 miljoen euro.

Het EBA-project moet één transactioneel systeem opleveren dat vijf functionele gebieden omvat: finance, acquisition, project management, asset management en human resources. De oplossing moet ook volledig volgens de International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) norm uitgevoerd worden en integreren met de andere business-tools die het NCI Agency al gebruikt.

Voor Everis Belgium is het contract een mooie opsteker. Het van origine Spaanse bedrijf met sinds enkele jaren Els Blaton als ceo in ons land groeit bijzonder snel. Voor dit jaar verwacht Everis een groei met 30 procent tot een omzet van 50 miljoen euro, zo zei Els Blaton op de opening van het nieuwe kantoor in de buurt van de Brusselse Wetstraat. Het consultingbedrijf is gespecialiseerd in strategische business-oplossingen, applicatieontwikkeling,- onderhoud en outsourcingservices. Het bedrijf bestaat 20 jaar. Everis Belgium werd opgericht in 2011 en viert dus zijn vijfde verjaardag. Aan ambitie ontbreekt het niet. "Wij willen ook in België top of mind worden in consultancy", aldus Els Blaton.