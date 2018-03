Ex-samsung topman na 8 jaar toch naar gevangenis

Het gaat om John Lee, een topman van Samsung America verantwoordelijk voor de export naar Korea. Hij werkte tussen 2002 en 2007 voor het bedrijf waarbij hij tussen de 1 en 2,5 miljoen dollar verduisterde via valse bedrijven, waarbij hij bovendien belastingen ontdook.

Wat het verhaal opmerkelijk maakt is dat Lee vrijwel meteen de feiten bekende, maar voor hij werd veroordeeld naar Zuid-Korea vluchtte. Volgens hem omdat hij de geboorte van zijn zoon wou meemaken.

Hoe lang de geboorte precies duurde is onduidelijk, maar Lee bleef uiteindelijk acht jaar in Korea en keerde pas acht jaar later, in 2016; terug naar de VS. Intussen is hij ook in beroep veroordeeld tot 75 maanden (voor wire fraud) en 36 maanden (voor belastingontduiking). Ook moet hij bijna 1,7 miljoen dollar terugbetalen aan Samsung.