Ex-werknemer: 'Tesla verkoopt bewust defecte wagens'

Een ontslagen werknemer van Tesla, Adam Williams genaamd, heeft de autobouwer in de VS aangeklaagd wegens het verkopen van wagens met ernstige beschadigingen. Volgens de man, vroeger een manager bij het bedrijf, krijgen dergelijke wagens intern de naam 'Lemons' toegediend.

Citroenen

Dat zou een verwijzing zijn naar de zogenaamde 'Lemon Laws' in California die autokopers moeten beschermen tegen slechte aankopen. Williams zegt dat bepaalde defecten voor Tesla te kostelijk zijn om te repareren, waardoor die wagens gewoon terecht komen op de tweedehandsmarkt. Of ze krijgen het label van 'demo-model' opgeplakt.

De ex-werknemer heeft de feiten naar eigen zeggen meermaals aangeklaagd bij hoger geplaatste werknemers binnen het bedrijf van Elon Musk, maar niemand zou serieus gereageerd hebben op de feiten. In de plaats daarvan kreeg de vroegere manager telkens een lager geplaatste functie binnen het bedrijf, om uiteindelijk ontslagen te worden.

'Prestatieproblemen'

Een woordvoerder bij Tesla reageert op de rechtszaak. "Deze beschuldigingen zijn ongegrond. De manier waarop meneer Williams omschrijft hoe wij tweedehands- of demo-wagens verkopen, is volledig onjuist. Zo gaan we niet te werk bij Tesla. Het is niet voor niets dat ons merk de hoogste klanttevredenheid heeft van alle automerken."

Verder reageerde de woordvoerder ook op de beschuldigingen van Williams over de manier waarop zijn loopbaan aan een einde kwam. "Meneer Williams is ontslagen binnen Tesla, omwille van prestatieproblemen, en meer zit daar niet achter."

In het verleden heeft een ontevreden eigenaar van een Model X de autobouwer al eens aangeklaagd omdat hij een wagen met ernstige productiefouten had gekregen. Uiteindelijk hebben de twee partijen het dispuut toen onderling opgelost.