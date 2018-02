Ex-werknemers van Facebook in strijd tegen verslaving aan technologie en sociale media

Het Centre of Humane Technology is een organisatie bestaande uit onder andere ex-werknemers van Google en Facebook. Het doel is om met haar nieuwe 'The Truth about Tech'-campagne de gevolgen van technologie- en sociale mediaverslaving bloot te leggen. Dat meldt The New York Times.

Insiders

Met haar nieuwe campagne wil het Centre of Humane Technology onder meer in scholen in de VS lobbyen om kinderen te beschermen tegen de gevaren van verslaving aan technologie en sociale media. Depressie is bijvoorbeeld een veelvoorkomend gevolg van zo'n verslaving. Om haar grootse campagne te financieren, heeft de organisatie al 57 miljoen dollar opgehaald bij verschillende partners.

Als grootste troef ziet ze haar expertise. "Wij zijn echte insiders", aldus Tristan Harris, ex-Google en een van de leden achter de organisatie. "Wij weten hoe de bedrijven te werk gaan. We begrijpen hun manier van communiceren, en wet weten ook hoe de platformen technisch in elkaar zitten."

Messenger Kids

Justin Rosenstein, de bedenker van de alom bekkende 'vind-ik-leuk-knop', is maar één van de vele experts die de nieuwe organisatie rijk is. Voornamelijk in de VS, leeft het debat rond de invloed van technologie en sociale media op het brein van kinderen, heel sterk.

Onlangs pleitte een groep van experts er bijvoorbeeld voor om Messenger Kids, een berichtendienst van Facebook speciaal gericht op kinderen en tieners, van de applicatiewinkels te halen. Daarvoor schreven ze een brief die rechtstreeks gericht was aan CEO Mark Zuckerberg.

Belgische initiatieven

Toch hoor je ook vaker in ons land over de ernst van de gevolgen van overdadig smartphone-gebruik. Onlangs raakte namelijk in ons land bekend dat universiteitsstudenten die intensief gebruikmaken van hun smartphones, zwakkere examenresultaten behaalden.

Daarnaast lanceerden onderzoekers van imec onlangs de 'Mobile DNA'-app. Een app waarmee je je eigen smartphone-activiteit kan meten.