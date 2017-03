Extremistische filmpjes kosten YouTube adverteerders

YouTube verliest sinds eind vorige week adverteerders, nadat de krant The Guardian, dat zelf reclame maakt op de videosite, erachter kwam dat haar advertenties ook bij extremistische filmpjes terechtkwamen. Daar zat content bij zoals video's van Amerikaanse blanke nationalisten, een haatprediker die in het VK gebannen is en een controversiële Islamistische prediker. De advertenties kwamen daar terecht via een systeem dat gebruikers toelaat automatisch te adverteren bij alle filmpjes die voor een bepaald doelpubliek zijn gepubliceerd.

Het nieuws leidde ertoe dat de Britse regering, The Guardian zelf, de BBC, Toyota en Volkswagen hun reclames van YouTube verwijderden. Het grote marketingbedrijf Havas besloot ook om niet meer voor zijn klanten te adverteren op Google en YouTube.

Het schandaal kost Google, YouTube's moederbedrijf, alvast honderden miljoenen dollars. Google probeerde de schade te beperken met een verontschuldiging en een nieuw beleid, maar tot nu toe lukt dat niet echt. De nieuwste bedrijven die de portemonnee dichtdoen, zijn de grote Amerikaanse providers AT&T en Verizon. ''We zijn bezorgd dat onze advertenties opduiken bij inhoud die terreur en haat promoot. Totdat Google ervoor zorgt dat dit niet nog een keer gebeurt, halen we onze reclame weg'', laat AT&T in een mededeling weten. Ook farmabedrijf GlaxoSmithKline volgt.

Te laks of net te streng

Het is al bij al geen goede maand voor YouTube en zijn automatische 'policies'. Zoals ook Facebook al ondervonden heeft, zijn automatische algoritmes lang geen zaligmakende manier om content te filteren of zelfs maar te herkennen. Het vinden van een juiste balans tussen wat kan en wat niet kan is bijzonder moeilijk.

Eerder kwam YouTube in de problemen met de lhbt-gemeenschap voor het automatisch verbergen van filmpjes met woorden als 'gay' in de titel. Zo bleek dat veel video's over bijvoorbeeld homoseksualiteit standaard geblokkeerd waren in Beperkte Modus, ook al was er niets aanstootgevends te zien. Beelden van kussende mannen of vrouwen tijdens de Amsterdamse Gay Pride kwamen bijvoorbeeld niet door de check heen, terwijl beelden van kussende heterostellen geen probleem waren.

Ook hiervoor heeft de site zich al verontschuldigd. Volgens YouTube werkt de functie niet naar behoren en wordt die aangepakt. Beperkte modus werd in 2010 geïntroduceerd om bijvoorbeeld scholen te helpen om toegang 'volwassener onderwerpen' te beperken. Zo worden volgens YouTube bijvoorbeeld gescheld, geweld en filmpjes over bepaalde ziektes als eetstoornissen niet getoond. Zo'n anderhalf procent van de YouTube-gebruikers doet dat met de Beperkte modus aan.