EY neemt Cognistreamer over

Cognistreamer focust zich op de begeleiding van collaboratieve innovatietrajecten. Het bedrijf bestaat sinds 2011 en kan onder meer Bekaert, Bpost, ING en KBC tot zijn klanten rekenen.

Dat het bedrijf nu wordt overgenomen door EY België is geen grote verrassing. EY was al een tijdje een internationale partner van het bedrijf en in een gesprek met Data News in februari vorig jaar zei Hein de Keyzer al dat hij een overname door een grote speler niet uitsloot.

EY wil met de overname zijn positie in gespecialiseerde consultancy versterken. Meer en meer merken we dat onze cliënten in de huidige disruptieve wereld een brede waaier aan gespecialiseerde consultancydiensten verwachten, die een stap verder gaan dan de traditionele dienstverlening," zegt Thomas Sileghem, managing partner Advisory van EY in België en Nederland. "Deze acquisitie stelt ons in staat aan tegemoet te komen aan een aantal van dergelijke specifieke vragen, en maximaal in te spelen op de digitale transformatie en het toenemende belang van big data."

