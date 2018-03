Fabrikant lichtveldcamera's Lytro sluit de deuren

Na het nieuws van vorige week dat Google Lytro zou overnemen voor 40 miljoen dollar, laat het bedrijf nu in een blogpost weten dat het officieel de deuren zal sluiten. 'Vanaf vandaag nemen we geen nieuwe projecten meer aan en zullen we ook onze diensten niet meer verlenen. We beginnen echt met het afbouwen van alle bedrijfsactiviteiten', aldus Lytro.

Lytro

Lytro werd opgericht in 2006 en staat vooral bekend voor het ontwerpen van experimentele 'plenoptische' camera's. In tegenstelling tot 'gewone' camera's vangt een plenoptische niet enkel de intensiteit van het licht op, maar ook in welke richting de lichtstralen zich voortbewegen. Een plenoptische camera 'fotografeert' het hele lichtveld, wat verschillende voordelen geeft. Zo kan de focus achteraf in software worden aangepast, is er minder licht nodig om een foto te maken en kan er vanuit een foto een 3D-beeld gegenereerd worden.

In 2014 lanceerde Lytro de tweede generatie van haar lichtveldcamera, de 'Lytro Illum', om te concurreren met traditionele digitale spiegelreflexcamera's. De Illum werd echter nooit een groot succes, waardoor er een jaar later ontslagen vielen bij Lytro. Het bedrijf besloot om haar focus te verleggen naar 360 graden-camera's en later zelfs naar de ontwikkeling van VR-animatie. Nu blijkt dus dat dat niet genoeg was om het hoofd boven water te houden.

Naar Google

Volgens een bron van The Verge zal een groot deel van de werknemers van Lytro de overstap maken naar Google. De geruchten van een overname van het bedrijf blijken nu dus meer te gaan om een overname van een groot deel van Lytro's werknemers. In tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten, zullen die mensen waarschijnlijk niet ingezet worden op de lichtveldcamera-afdeling van Google. Het bedrijf wil haar eigen experimenten met lichtveldcamera's dus niet integreren met Lytro's technologie. Over het kostenplaatje van deze deal wou Google tot nu toe nog niks kwijt.