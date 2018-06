Facebook aanvaardt opnieuw advertenties voor cryptomunten

Toen Facebook in januari aankondigde geen advertenties voor cryptomunten meer te aanvaarden, gaf het bedrijf al aan dat het niet om een permanent verbod zou gaan. Facebook wilde zichzelf vooral wat tijd geven om uit te vissen hoe het met zulke advertenties moet omgaan. Vijf maanden later heeft het daar een antwoord op gevonden.

Cryptobeurzen en andere bedrijven die reclame willen maken voor aan cyptovaluta gerelateerde diensten, moeten voortaan een aanvraag indienen bij Facebook en wachten op goedkeuring. Reclame voor ICO's (een soort digitale beursgang voor start-ups) blijft nog steeds verboden. Dat soort advertenties wordt namelijk vaak geassocieerd met misleidende of bedrieglijke promoties. Ook voor binaire opties, waarmee je kan speculeren op de koers van cryptomunten, mag nog steeds geen reclame gemaakt worden.

Rob Leathern, product management director voor Facebooks advertenties, schrijft in een blog dat door de restricties niet alle crypto-advertenties zullen aanvaard worden. "Maar we zullen luisteren naar feedback, kijken hoe goed dit beleid werkt en deze technologie blijven bestuderen, zodat we het na verloop van tijd, indien nodig, kunnen herzien."

Facebook ziet trouwens zelf ook wel heil in de technologie achter cryptomunten. In mei richtte het bedrijf een afdeling op die nieuwe toepassingen van blockchain gaat onderzoeken. Die wordt geleid door David Marcus, de voormalig eindverantwoordelijke van Facebook Messenger.

Op Twitter en Google blijven alle advertenties voor cryptomunten verboden.