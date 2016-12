Facebook activeeert veiligheidscheck om nepnieuws

De veiligheidscheck van het bedrijf is een functie die mensen in rampgebieden makkelijk en snel aan laat geven dat ze veilig zijn. Erg handig, maar in Bangkok was er helemaal niets aan de hand. De berichten waren nep en linkten allemaal door naar een artikel uit de Bangkok Informer over een bomaanslag op de Erawan tempel in 2015. Na een uur schakelde Facebook de veiligheidscheck uit.

Algoritme

Facebooks veiligheidscheck laat gebruikers aangeven of ze veilig zijn bij natuurrampen of aanslagen. In eerste instantie werd de functie door het techbedrijf handmatig aangezet, maar vorige maand kondigde het sociale netwerk aan dat de functie voortaan door een algoritme bestuurd zou worden. Dat sloeg dinsdag dus aan op nepnieuws wat door Facebooks nieuwsalgoritme werd gepromoot.

Volgens Facebook zijn er veiligheidschecks ingebouwd die ervoor moeten zorgen dat het algoritme niet met nepnieuws aan de haal gaat. Maar het is niet voor het eerst dat dit ten onrechte gebeurd is. In maart konden gebruikers uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en andere landen melden dat ze veilig waren na een bomaanslag in Pakistan.

Nepnieuws

Facebook kwam na de Amerikaanse presidentsverkiezingen onder vuur te liggen, omdat het nepnieuws promootte. Dit zou van invloed geweest kunnen zijn op de uitslag van die verkiezingen. Sindsdien heeft het beloofd strenger te controleren op nepnieuws dat de ronde op het sociale netwerk doet.