Facebook activeert veilig-knop voor Berlijn

Als er een ramp gebeurt, kan Facebook besluiten om een speciaal berichtje te sturen naar iedereen die mogelijk in het rampgebied is. Gebruikers kunnen dan op de knop 'ik ben veilig' klikken. Er gaat dan automatisch een melding naar alle vrienden van die gebruikers. De Facebook Safety Check werd eerder onder meer gebruikt bij aanslagen in Brussel, Parijs, München, Nice en Turkije. (ANP)