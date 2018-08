Facebook-algoritme blundert: ballonnen en confetti na aardbeving in Lombok

Indonesische Facebookgebruikers die schreven over de tragedie, gebruikten vaak het woord "selamat''. Dat woord heeft meerdere betekenissen en kan afhankelijk van de context worden vertaald naar "ongedeerd'', maar ook naar "gefeliciteerd''. Het algoritme van Facebook zag berichten over de natuurramp daardoor aan voor felicitaties, waardoor vrolijke animaties opdoken op het scherm.

Facebook liet de technologiesite weten de situatie te betreuren en de ballonnenfunctie aan banden te hebben gelegd. "We hebben de feature inmiddels lokaal uitgeschakeld'', zei een woordvoerster. "We leven mee met de mensen die zijn getroffen door de aardbeving.''

“Congrats” in Indonesian is “selamat”. Selamat also means “to survive.”



After the 6.9 magnitude earthquake in Lombok, Facebook users wrote “I hope people will survive”. Then Facebook highlighted the word “selamat” and throw some balloons and confetti. pic.twitter.com/DEhYLqHWUz