Facebook bant reclame voor cryptomunten

Cryptogeld is momenteel een hype, maar het is ook een technologie die niet veel mensen begrijpen. Daardoor is ze goed inzetbaar voor bedrog. Dat is een beetje de redenering achter de nieuwe regel van Facebook. Die geeft aan dat advertenties voor cryptomunten niet aanvaard worden. Ook reclame voor ICO's (een soort digitale beursgang voor start-ups), is niet toegestaan. Dat soort advertenties wordt namelijk vaak geassocieerd met misleidende of bedrieglijke promoties, zo schrijft Rob Leathern, product management director voor Facebooks advertenties, in een blog post.

De ban is niet permanent. Facebook geeft zichzelf voornamelijk wat tijd om uit te vissen hoe het met de advertenties om moet gaan. De regel geldt ook niet alleen op Facebook, maar op alle platformen die door de techgigant worden uitgebaat, waaronder Instagram en het Audience Network, een reclameplatform.