Facebook beperkt de gegevens die het deelt met adverteerders

Facebook is in het nauw gedreven door het Cambridge Analytica-schandaal. Ondertussen doen '#deletefacebook-berichten' de ronde, waardoor onder meer de pagina's van Tesla en SpaceX verdwenen op Facebook. Het bedrijf wil de geleden schade beperken, en het kondigt maatregelen aan die meer vertrouwen moet inboezemen.

Gegevens beperken

Het bedrijf van Mark Zuckerberg wil naar eigen zeggen de privacy van Facebook-gebruikers verbeteren. Het bedrijf stopt daarom met haar 'Partner Categories-dienst', waarmee zogenaamde third-party data-aggregators offline-informatie konden kopen over het Facebook-verkeer. Die informatie werd verkocht aan bedrijven zodat zij doelgerichte advertenties op Facebook konden tonen.

Verder zullen ook ontwikkelaars voor apps op Facebook in beperktere mate toegang krijgen tot de gegevens van gebruikers. Als een gebruiker bijvoorbeeld een toepassing al langer dan drie maanden niet heeft gebruikt, zal de ontwikkelaar ook geen gegevens meer in handen krijgen. Gebruikers zullen ook een functie te zien krijgen waarmee ze alle apps kunnen uitschakelen.

Vertrouwen herstellen

Facebook heeft ook een tijdelijke stop aangekondigd voor nieuwe ontwikkelaars die een Facebook-toepassing willen lanceren. Het bedrijf wil eerst een grondige evaluatie houden over de manier waarop het applicatieplatform werkt. "We weten dat deze veranderingen niet gemakkelijk zijn, maar we zijn ervan overtuigd dat ons ontwikkelaars-ecosysteem op meer vertrouwen zal kunnen rekenen", zegt Ime Archibong, Facebooks vice president voor partners.

Facebook neemt maatregelen gericht op haar app-platform, omdat Cambridge Analytica via een thrird-party-ontwikkelaar de gegevens van Facebook-gebruikers kon bemachtigen. Toch hadden de wijzigingen die Facebook doorvoert het schandaal niet kunnen voorkomen, omdat Cambridge Analytica de info zonder toestemming heeft verkregen.