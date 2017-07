Facebook bouwt eigen woonwijk

Topman Mark Zuckerberg had de grond voor de wijk al in 2015 gekocht. Het gaat om een gebied van ruim 22 hectare, dus ongeveer 45 voetbalvelden groot. Het is nu een oud industrieterrein. Rond 2021 moeten de eerste bewoners er naartoe verhuizen.

Facebook is gevestigd in Menlo Park, een voorstad van San Francisco. Op een steenworp afstand liggen steden als Palo Alto (thuisstad van onder meer Tesla), Mountain View (Google), Sunnyvale (LinkedIn), Santa Clara (Intel) en Cupertino (Apple). Die bedrijven lokken werknemers van over de hele wereld naar de streek. Dat zorgt voor woningtekorten, en de woningen die wel vrijkomen, zijn peperduur.

De gemiddelde huur per maand in Menlo Park is sinds 2011 bijvoorbeeld verdriedubbeld, naar $3.349, volgens huursite Rent Jungle. Omdat er maar weinig nieuwe huizen bijkomen, ziet Zuckerberg zich nu genoodzaakt om 'sociale woningen' te bouwen. Al zal maar 15 procent van de huizen in Willow Campus onder de gemiddelde prijs verhuurd worden.