Facebook controleert politieke adverteerders per post

Het is een vreemde maar volgens Facebook efficiënte zet in de nasleep van de Amerikaanse verkiezingen: wie in de toekomst bij Amerikaanse verkiezingen wil adverteren, zal een postkaart ontvangen met een unieke code op. Zo wil de sociale netwerksite zeker zijn dat de organisatie of persoon in kwestie vanuit de VS opereert.

De maatregel werd door Facebook bevestigd net nadat speciaal procureur Robert Mueller dertien Russen en drie Russische bedrijven beschuldigde van spionage via sociale media en inmenging bij de verkiezingen.

Algemeen wordt aangenomen dat Russen tijdens de verkiezingen advertenties hebben gekocht om Donald Trump te promoten en zijn tegenstandster Hillary Clinton in diskrediet te brengen.

Niet altijd

Facebook zal de postkaartmethode in de nabije toekomst uitrollen, nog voor de Congresverkiezingen van november dit jaar. Wel blijft de controle eerder beperkt, zo wordt ze enkel toegepast bij advertenties over politieke kandidaten.

Dat wil zeggen dat wie adverteert rond politieke thema's, zoals het al dan niet verstrengen van de wetgeving rond pakweg wapens of immigratie, zich niet hoeft te identificeren.