Facebook duidt nieuwsberichten per ongeluk als spam aan

Het probleem speelde zich hoofdzakelijk donderdag af. Data News vernam van lezers dat een bericht, nota bene over Facebook, automatisch als spam werd gemarkeerd. Nadat de lezer het aangaf dat het geen spam was werd de link wel zichtbaar.

Ook Nu.nl meldt dat het last had van het probleem net zoals Het Laatste Nieuws en NOS. Tegenover Nu.nl zegt Facebook dat het om een bug gaat die intussen is aangepast.

Facebook gebruikt algoritmes om te voorkomen dat spammers, soms via gehackte accounts, malafide berichten plaatsen. Vermoedelijk is het bij het afstellen van de regels daarvoor foutgegaan waardoor legitieme berichten als spam werden aanzien.