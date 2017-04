Facebook en Amazon voeren druk op YouTube op

Het gaat YouTube, 's werelds grootste videosite, de laatste weken niet voor de wind. Nadat een advertentieschandaal, waarbij reclame terecht kwam voor of naast extremistische filmpjes, leidde tot een boycot van adverteerders, kwam er het nieuws dat YouTube zijn filter voor 'ongepaste' content nogal ruim had gezet, en zo ook heel veel verder volledig onschuldige lhbt-filmpjes weerde. Het lijkt dan ook geen toeval dat zowel Facebook als Amazon's Twitch streamingdienst met nieuwe deals komen.

Zo zet Facebook zijn gooi naar meer video's kracht bij met een nieuwe contentovereenkomst. Het sociale netwerk, dat vooral professionele video wil brengen, spreekt daarvoor de grote publishers aan. Het heeft een nieuwe overeenkomst uitgedokterd die gemaakt is om uitgevers aan te zetten om onder meer live video te produceren voor het platform.

Facebook biedt uitgevers een maandelijkse som geld in ruil voor een minimum aantal geproduceerde minuten video per maand. Belangrijke voorwaarde daarbij is dat die video's lang genoeg moeten zijn om er een advertentie in te droppen. Het geld dat Facebook op voorhand betaalt komt van die 'mid-roll' advertenties. Wat er nog overblijft nadat het sociale netwerk zijn geld heeft terugverdiend, wordt gedeeld tussen Facebook en de maker van de video.

Facebook ziet de 'mid-roll' advertentie, die dus ongeveer in de helft afspeelt, als een beter alternatief voor de 'pre-roll' advertentie, die nu de norm vormt. Het netwerk begon vorig jaar met het testen van de advertenties in video's. Facebook is nu al een van de grote videoplatformen, met miljarden dagelijkse 'views', maar gaf de makers van die video's tot nu toe nog niet de mogelijkheid om daar echt geld mee te verdienen.

Twitch start 'affiliate' programma

Waar Facebook de grote uitgevers aanspreekt, gaat streamingsite Twitch net voor de kleintjes. De site, vooral bekend als videostreamingsite voor games, gaat het makkelijker maken voor beginnende sterren om geld te verdienen. Twitch heeft op dit moment 17.000 'partners', populaire streamers die een deel van abonnement- en advertentie-inkomsten krijgen. Daar komt nu ook een 'affiliate' programma bij, bedoeld voor streamers die nog niet super populair zijn maar wel beloftevol lijken. De site hoopt ettelijke duizenden streamers in het affiliate programma aan te trekken. Dat zou de eerste stap worden naar 'partner' status, vertel Ethan Evans, vp of commerce and developer success bij Twitch aan Bloomberg. Bedoeling is dat affiliates op gezette tijden streamen.

Twitch is gratis te bekijken en trekt zo'n tien miljoen kijkers per dag. De streamingsite heeft voornamelijk game streams, met bijvoorbeeld populaire spelers die ook in het 'esport'-circuit meedraaien, maar telt ook koks, artiesten en muzikanten onder zijn talenten. Het verdient zijn geld met advertenties en abonnementen. Bij die laatste betalen gebruikers vijf dollar per maand per kanaal om te kunnen praten met hun favoriete streamers in chatrooms. De streamingsite werd in 2014 voor een miljard dollar door Amazon gekocht.