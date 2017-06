Facebook gaat AI inzetten om terreurbeelden op te sporen

In een blog legt Bickert uit hoe Facebook sinds kort terreurcontent probeert te blokkeren met kunstmatige intelligentie. Wanneer iemand een foto of video uploadt, dan gaat het AI-systeem van Facebook na of deze gelijkenissen toont met eerder verwijderde terroristische propaganda. Ook analyseren de computers van Facebook voortdurend teksten die IS aanprijzen. Het systeem houdt daarbij rekening met 'clustering'. Zo worden accounts die bevriend zijn met mogelijke terroristiche accounts extra in de gaten gehouden.

Alarmteam

Facebook beweert ook regelmatig pagina's en groepen waarin haat wordt gezaaid, offline te halen. Daarvoor heeft het een 'anti-terreurteam' van meer dan 150 mensen, die samen meer dan dertig talen spreken. Daarnaast beschikt het netwerk nu ook over een alarmteam dat binnen enkele minuten kan reageren op dringende verzoeken van bijvoorbeeld anti-terreureenheden van de politie.

Facebook reageert hiermee op de Britse premier Theresa May, die na de aanslag in Londen fel uithaalde naar internetbedrijven. May vond dat sociale media meer moesten doen om extremistiche boodschappen te weren.