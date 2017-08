Facebook gaat alternatieve bronnen linken bij 'fake news'

Facebook probeert de verspreiding van 'fake news' op het eigen platform verder tegen te gaan. Dat doet het onder meer door mogelijk valse nieuwtjes richting 'fact checkers' te sturen, en de bevindingen daarvan online te publiceren. In de VS, Frankrijk, Duitsland en Nederland gaat het bij mogelijk problematische stukken nu ook links plaatsen naar extra, alternatieve nieuwssites met een andere invalshoek.

De nieuwsfeed van Facebook is nog altijd niet ingevoerd in ons land, maar gezien de problemen die het bedrijf heeft om hem in andere landen werkbaar te houden, is dat misschien niet zo vreemd. Het bedrijf wilt liever geen nieuwsverhalen tegenhouden omdat het naar eigen zeggen geen 'rechter van de waarheid' wil zijn. Daarom wordt de nieuwsfeed nu gescreend op mogelijk valse verhalen met een mix van artificiële intelligentie en gebruikersinput. Het bieden van context, door extra invalshoeken en andere bronnen te linken, moet daarbij helpen.

Het platform kwam de laatste tijd onder vuur voor zijn aandeel in het verspreiden van onware nieuwsverhalen. Zo zou het volgens critici hebben bijgedragen aan de verkiezing van president Trump, omdat gebruikers er massaal populistische en later weerlegde berichten verspreidden. In mei werden ook Franse gebruikers overspoeld met valse nieuwsverhalen in de aanloop van de presidentsverkiezingen.