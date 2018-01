Facebook gaat drie Europese opleidingscentra openen

Facebook gaat kantoren openen in Spanje, Polen en Italië. Die zullen opleidingen in digitale vaardigheid, mediageletterdheid en online veiligheid aanbieden aan groepen die beperkte toegang tot technologie hebben, waaronder ouderen, kinderen en vluchtelingen. Facebook heeft in Nigeria en Brazilië al soortgelijke centra opgericht.

"Sommige mensen zijn bezorgd dat de digitale revolutie hen zal achterlaten. Daarom willen we die mensen de vaardigheden aanleren die ze nodig hebben om mee te spelen in de digitale samenleving" vertelde Facebook's COO Sheryl Sandberg aan Reuters.

De techgigant zou in Frankrijk ook 10 miljoen euro investeren in onderzoek naar artificiële intelligentie. Daarnaast wil Facebook start-ups helpen groeien en aan personeel helpen. Dat moet gebeuren via het 'Community Boost EU programma', dat opleidingen voorziet voor 100.000 kleine bedrijven en online trainingen voor 250.000 bedrijven.

Vanwaar dit charmeoffensief?

Het charmeoffensief van Facebook komt er nadat een resem EU-landen zich achter een gemeenschappelijk voorstel schaarden om techgiganten meer te belasten (of, althans om belastingontwijking tegen te gaan door hen te belasten in de landen waar ze actief zijn).

Daarnaast willen verschillende Europese landen Facebook streng aanpakken als het fake news en haatberichten te lang op haar platform laat staan. In Duitsland is al strenge wetgeving van kracht en ook Frankrijk werkt nu aan een wet die de verspreiding van fake news in verkiezingstijden moet stoppen.

Voor Facebook, dat steeds meer medewerkers moet inschakelen om de gerapporteerde berichten te screenen, komt dergelijke regulering slecht uit. Mark Zuckerberg wil liever zelf de problemen herstellen die zijn platform heeft veroorzaakt. Daar maakte hij zelfs zijn goed voornemen voor 2018 van. Het is duidelijk dat Facebook nu ook in Europa haar imago wil oppoetsen.