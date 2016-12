Facebook gaat live audio ondersteunen

Volgens Facebook willen gebruikers niet altijd live gaan met videobeelden; soms willen ze alleen audio laten horen. Dat is vanaf nu mogelijk. Facebook ziet het als een mogelijkheid om live te gaan, zelfs in gebieden waar de dekking minder goed is. Juist in die gebieden is live gaan met video niet altijd een optie, omdat er te weinig bandbreedte beschikbaar is. Tegelijkertijd zijn sommige onderwerpen beter geschikt voor een audio-verslag.

De nieuwe functie wordt de komende weken getest met enkele partners, waaronder de BBC. Vanaf begin volgend jaar komt de functie ook voor andere gebruikers. (ANP)