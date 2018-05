Facebook gaat opsporingsberichten van vermiste kinderen tonen

Zodra een procureur of onderzoeksrechter die belast is met een verdwijningsdossier, vreest dat het leven van het vermiste kind in direct gevaar is, kan hij of zij beslissen een Child Alert uit te sturen. Wanneer dat gebeurt, toont Facebook de melding in het nieuwsoverzicht van de Belgische Facebookgebruikers. Het bericht toont een foto van de vermiste en alle informatie die nodig kan zijn om het kind terug te vinden, zoals kledij, de plaats waar hij of zij het laatst gezien is of een beschrijving van een auto die betrokken is bij de verdwijning.

Gebruikers kunnen het Child Alert delen met Facebookvrienden. België is het zeventiende land waar Facebook zulke opsporingsberichten verspreidt. In andere landen spreekt men van een 'AMBER Alert', genoemd naar een meisje dat in 1996 in Texas verdwenen is. Onder meer in Nederland is het AMBER Alert al met succes gebruikt.

Het Child Alert werd in 2011 ontwikkeld door Child Focus en is het ultieme middel om het grote publiek te bereiken wanneer het leven van een kind in onmiddellijk gevaar is. Het moest tot nu toe nog maar twee keer gebruikt worden.