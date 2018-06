Facebook gaf ook Huawei toegang tot gebruikersdata

Eerder deze week ontdekte de New York Times dat ongeveer zestig bedrijven al zo'n tien jaar lang toegang krijgen tot persoonlijke info van Facebookgebruikers. Het gaat om een specifieke API die smartphonebouwers mochten gebruiken om hun eigen Facebook-app te maken. Lang voor app stores gemeengoed waren.

Nu bevestigt Facebook aan Reuters dat ook het Chinese Huawei, Lenovo, (het bij ons minder bekende) Oppo en TCL die toegang kregen. De toestelmakers kregen zo inzicht in de religie, relatiestatus en politieke voorkeuren van hun gebruikers en de vrienden van die gebruikers, ook al gaven die laatsten daar nooit toestemming voor.

Dat de lijst Chinese telefoonmakers bevat is op zich geen verrassing. Maar het is opvallend omdat de VS Chinese bedrijven, en in het bijzonder Huawei, al jaren beschuldigt van te spioneren namens de Chinese overheid. Nu blijkt dat het Amerikaanse Facebook simpelweg de code heeft aangeleverd om toegang te krijgen tot gegevens van het grootste sociale netwerk in de Westerse wereld.

Facebook zegt dat het de samenwerking voor de API met Huawei later deze week zal stopzetten. Ook voor de overige drie Chinese bedrijven zal dat gebeuren.