Facebook geeft chatbots les in smalltalk

De naam doet misschien anders vermoeden, maar chatbots zijn vandaag nog niet in staat om echte gesprekken te voeren met mensen. Van zodra ze een zin te horen krijgen die ze niet begrijpen, krijg je een voorgeprogrammeerd antwoord te horen, zoals: "sorry, ik begrijp de vraag niet". Facebook denkt dat het anders kan.

Game of Thrones-fan

Het bedrijf van Mark Zuckerberg ging aan de slag met deep learning-technologie, waarbij de AI vaste patronen onderzocht in 160.000 zinnen. Volgens de onderzoekers van Facebook was het vooral belangrijk om hierbij de juiste data te presenteren, en die vonden ze in Amazon's Mechanical Turk Database. Op dat platform kunnen gebruikers zogenaamde Human Intelligence Tasks (HITs) plaatsen, specifieke opdrachten die alleen door mensen kunnen worden uitgevoerd.

Verder stelden de onderzoekers ook persona's op voor de verschillende chatbots. Elke bot kreeg vijf persoonlijkheidskenmerken toegewezen, zoals: "ik ben een kunstenaar. Ik heb vier kinderen. Onlangs heb ik een kat gekocht. Ik wandel graag. Ik ben een grote fan van Game of Thrones". Op die manier kan de AI tijdens een gesprek op boodschappen inpikken vanuit zijn eigen persona.

Samenhangende antwoorden

Als ultieme test werden de chatbots vergeleken met andere bots, die tijdens gesprekken enkel konden antwoorden op basis van gesprekken uit films die ze hadden bestudeerd. Testpersonen gingen met de twee soorten van bots een conversatie aan, en de resultaten daarvan werden gepubliceerd in een paper.

Daaruit blijkt dat de bots met persona's, zoals verwacht, een veel vlottere indruk gaven. Verder gaf het testpubliek ook aan dat de antwoorden van die bots meer samenhang vertoonden. Toch maakte de meerderheid duidelijk dat ze zich meer betrokken voelden in de gesprekken met de andere bots.

Beperkte persoonlijkheid

De onderzoekers van Facebook kunnen niet meteen verklaren waarom dat zo was, maar ze vermoeden dat de oorzaak te wijten is aan het beperkte aantal persoonlijkheidskenmerken die ze aan de persona's van de bots hadden toegewezen. Op die manier raakten de bots namelijk te snel uitgepraat.

De onderzoekers stellen wel dat hun experiment aantoont dat AI in combinatie met persoonlijkheidskenmerken zorgt voor betere gesprekken tussen mens en machine. Wanneer we voor het eerst echte toepassingen zullen zien van virtuele assistenten met menselijke eigenschappen, is nog niet duidelijk.