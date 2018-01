Facebook geeft haar gebruikers een privacy-check-up

Facebook gaat haar gebruikers voortaan uitleggen waarom ze welke advertenties zien, hoe ze oude berichten kunnen deleten en wat er met hun gegevens gebeurt als ze hun account opzeggen. Het zegt hiermee te anticiperen op de GDPR, de strenge Europese wet voor databescherming die op 25 mei in voege gaat. Bovendien gaat Facebook in Europa ook workshops aanbieden om andere bedrijven en organisaties te helpen om hun privacybeleid aan de GDPR te laten voldoen. De eerste workshop vond vorige week al plaats, in Brussel.

Delen Wij beseffen dat niet iedereen alles met iedereen wil delen, ook niet met ons. Erin Ergan (Chief Privacy Officer Facebook)

Vanaf vandaag (maandag) worden de twee miljard Facebook-gebruikers er ook aan herinnerd om een 'privacy-check-up' uit te voeren. Daarbij worden al je gegevens en apps opgelijst en kan je meteen aanpassen voor wie die zichtbaar zijn.

"Wij beseffen dat mensen Facebook gebruiken om met elkaar in contact te komen, maar dat niet iedereen alles met iedereen wil delen, ook niet met ons. Het is belangrijk dat je keuzes hebt in hoe je gegevens gebruikt worden", schrijft Erin Egan, Facebook's privacyverantwoordelijke, in een blog.

De nieuwe functie komt niet onverwacht. Vorige week kondigde Sheryl Sandberg in Brussel al aan dat de privacy-instellingen op één plek zouden worden ondergebracht, zodat gebruikers ze gemakkelijker kunnen beheren. De COO van Facebook verklaarde toen dat de oprichting van zo'n 'privacycentrum' er kwam om te voldoen aan de vereisten van de nieuwe Europese databeschermingswetten.