Facebook: gegevens vier miljoen gebruikers mogelijk misbruikt

Facebook waarschuwt zelf voor het incident. myPersonality is een app waarmee gebruikers persoonlijkheidstests konden doen. Hiervoor beantwoordden gebruikers verschillende vragen en deelden zij gebruikersinformatie met de ontwikkelaar van de app.

Controle

Na het schandaal met Cambridge Analytica controleert Facebook hoe andere apps, zoals myPersonality gegevens hebben gebruikt. De ontwikkelaar weigert hier echter informatie over te delen. Op basis hiervan concludeert Facebook nu dat de ontwikkelaar de gegevens vermoedelijk heeft misbruikt.

Facebook komt wel rijkelijk laat met zijn controle. De app was vooral actief tot 2012. Het bedrijf gaat dus zes jaar na de feiten gebruikers waarschuwen. Bovendien is het Facebook zelf dat heeft toegestaan dat profielgegevens werden doorgespeeld naar apps op haar platform.

Het bedrijf gaat alle vier miljoen gebruikers die informatie hebben gedeelde via myPersonality waarschuwen. Het is onbekend of er ook Nederlandse of Belgische gebruikers zijn.

