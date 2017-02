Facebook groeit sterker dan verwacht

De omzet in het vierde kwartaal viel met 8,8 miljard dollar zo'n 51 procent hoger uit dan een jaar eerder. Daarmee zette het techbedrijf zorgen opzij over het al dan niet bereiken van de grens van het aantal advertenties dat in een 'newsfeed' kan worden getoond. Adverteerders stonden vooral in de drukke periode rond de feestdagen in de rij om via onder meer Facebook en Instagram consumenten te bereiken.

De winst van het bedrijf in het laatste kwartaal kwam uit op 3,5 miljard dollar. De jaarwinst bedroeg 10,2 miljard dollar. Topman Mark Zuckerberg keek tevreden terug op 2016, maar zei ook dat er nog een hoop werk te doen is om mensen ''samen te brengen''.

Het bedrijf is al een tijdje aan het worstelen met zijn eigen plaats in de wereld, en zijn rol in media, nadat het kritiek kreeg voor het verspreiden van vals nieuws in de aanloop van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Omdat het netwerk artikels personaliseert naar de smaak van gebruikers, zou dat voor een 'zeepbeleffect' zorgen, waardoor je alleen nog je eigen gelijk te zien krijgt, zonder afwijkende opinies.

Niet onbelangrijk als je weet dat 2 op 7 wereldburgers het platform gebruiken. Het aantal maandelijks actieve gebruikers voor Facebook zwol aan tot 1,86 miljard. Ruim 1,2 miljard daarvan kunnen geen dag zonder de netwerksite en 1,74 miljard gebruikers verschaffen zich via de smartphone toegang tot het platform.

Facebook is daarmee na Google-moeder Alphabet, de nummer twee in de markt voor mobiele advertenties. Ook via Instagram timmert het bedrijf stevig aan de weg. Het aantal gebruikers voor Instagram steeg tot meer dan 600 miljoen.

Video

Ceo Mark Zuckerberg heeft ondertussen ook aangegeven dat hij van Facebook meer een videoplatform wil maken. Dat zien we bijvoorbeeld in de test van Facebook Stories, een schaamteloze kopie van Snapchats Stories. Dat netwerk is vooral populair bij jonge mensen, en Facebook is niet al te beschaamd om er naar nieuwe ideeën te gaan zoeken. Met Stories kunnen mensen video's posten die na 24 uur weer verdwijnen.

Maar daarmee is het nog niet over voor video's. Zuckerberg heeft aangegeven dat hij wilt dat gebruikers meer video's uploaden voor hun vrienden, en dat hij ook professionele content wilt aanbieden. Hij vertelde dat hij van Facebook een plek wil maken waar mensen naartoe gaan als ze video's willen zien, ook episodische filmpjes. Het lijkt er dus op dat hij met zijn platform meer richting Netflix en YouTube wilt gaan.