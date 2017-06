Facebook heeft twee miljardste gebruiker

De mijlpaal van één miljard gebruikers werd in 2012 behaald. Inmiddels is dus al ruim een kwart van de 7 miljard mensen wereldwijd actief op Facebook. In mei van dit jaar gaf Facebook aan 1,94 miljard gebruikers te hebben. Volgens Facebook wordt dagelijks gemiddeld door 800 miljoen mensen een like uitgedeeld op het platform.

Facebook is ook eigenaar van berichtenapp Whatsapp en fotoapp Instagram. Die staan volgens de meest recente cijfers op respectievelijk 1,2 miljard en 700 miljoen gebruikers. Concurrent Twitter moet het doen met iets minder dan 330 miljoen gebruikers en het in China populaire WeChat blijft steken op 938 miljoen.

Topman Mark Zuckerberg maakte het nieuws via zijn eigen Facebookpagina bekend. Hij was in 2004 een van de oprichters van wat aanvankelijk een website voor studenten was. Het bedrijf verdient inmiddels miljarden dollars via advertenties.

Verdere groei is nog mogelijk in opkomende economieën. Om die reden lanceerde Facebook eerder versimpelde versies van zijn apps, die minder data gebruiken en ook goed werken met trage internetverbindingen. Ook wordt geïnvesteerd in technologie om internet mogelijk te maken in moeilijker bereikbare landen en regio's.