Facebook heeft vijf miljoen adverteerders

Een jaar geleden had het bedrijf nog maar drie miljoen adverteerders. De stijging is indrukwekkend, maar moet ook in perspectief gezien worden: van de 65 miljoen zakelijke accounts zijn er minder dan acht procent die op regelmatige basis adverteren.

Om dat aantal op te drijven, doet Facebook in de blogpost enkele nieuwe aankondigingen. Zo lanceert het de nieuwe marketingstool, 'Mobile Studio'. Die moet kleine bedrijven helpen om snel effectieve advertenties te maken op smartphones of tablets. Mobiele advertenties zijn namelijk goed voor 84 procent van de totale advertentie-omzet van Facebook.

Facebook zal ook adviesraden oprichten om kleine adverteerders te begeleiden. Voorlopig enkel in de VS, India en Brazilië, maar meer landen zullen volgen.

Daarnaast kondigt het technologiebedrijf een update van haar Ads Manager App aan. Die moet het haar klanten mogelijk maken om snel te zien hoe goed bepaalde advertenties werken en om succesvolle campagnes met één klik te verlengen.

Privacy

Wie adverteert via Facebook kan een aantal parameters instellen om de juiste doelgroep te bereiken. Daarvoor ontfutselt Facebook uw informatie op vier manieren: dankzij de pagina's die u leuk vindt en deelt, uw persoonlijke informatie (zoals uw geslacht, locatie en werkgever), informatie die Facebook krijgt van haar partners (de bedrijven waarmee u in contact bent gekomen) en informatie op basis van uw website- en app-gebruik buiten Facebook (op basis van de fel gecontesteerde datr-cookie).

De eerste drie advertentievoorkeuren heeft u zelf in de hand en kunt u gemakkelijk aanpassen in de instellingen. Als u die zelf al had uitgezet, dan doet u er goed aan om dat nog eens na te gaan, zoals blijkt uit volgende tweet.