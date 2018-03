Facebook houdt al jarenlang sms- en oproepgegevens bij van Android-gebruikers

Na het Cambridge Analytica-schandaal krijgt Facebook opnieuw de wind van voren, omdat het uitgebreid gegevens van gebruikers van Android-telefoons in een bestand bewaart. Op Twitter doen momenteel berichten de ronde als: "Oh wow, Mijn verwijderde Facebook Zip-bestand bevat informatie over al mijn oproepen of berichten van het afgelopen jaar", aldus Twitter-gebruiker Mat Johnson.

Anderen zetten dan weer een tekstbestand online waarin alle data te vinden is die Facebook bijhoudt. Uit een onderzoek van de nieuwssite Ars Technica blijkt dat elke ingaande en uitgaande oproep wordt geregistreerd, alsook op welke tijdstip en hoe lang de oproep duurde.

Feature of privacyschending?

Volgens een woordvoerder van Facebook is het normaal dat het bedrijf dergelijke gegevens opslaat. "De belangrijkste eigenschap van apps die je in contact brengen met anderen, is dat ze het gemakkelijker maken om te ontdekken met wie je graag omgaat. De eerste keer dat je inlogt op je smartphone bij een berichtendienst of sociale media-app, is het dan ook logisch dat je meteen je contacten uploadt."

Facebook wil gebruikmaken van je telefoongegevens om, aan de hand van een algoritme, betere aanbevelingen te kunnen geven van nieuwe contacten. Al zijn er wel een aantal bedenkingen bij die bewering. In de eerste plaats krijgt Facebook op iOS nooit de toestemming om dergelijke gegevens te bemachtigen, omdat Apple's ecosysteem strenger omgaat met app-toestemmingen. Het bedrijf geeft slechts een select aantal apps de toestemming tot sms- en oproepgegevens.

"Al je sms'en op één plaats"

Daarnaast zijn er ook bedenkingen te plaatsen bij de manier waarop het bedrijf toestemming vraagt tot de gegevens. "Gebruikers moeten expliciet toestemming geven voor de feature", aldus een woordvoerder. De sociale netwerksite vraagt inderdaad sinds 2016 toestemming om toegang te krijgen tot sms-en oproepgegevens. Al kan de manier waarop dat gebeurt, weinig transparant genoemd worden.

Gebruikers krijgen momenteel een scherm te zien met als titel: "Help vrienden om elkaar te vinden". Vervolgens kan je er met een druk op een 'OK'-knop voor kiezen om toelating te geven om: "Al je sms'en op één plaats te bewaren". Android-Gebruikers die een telefoon hebben die op een oudere versie van het besturingssysteem draait, versie 4.1 of ouder, hebben onbewust toegang gegeven tot de gegevens. In latere versies van Android heeft Google het toestemmingenbeleid van Android verscherpt, waardoor bedrijven niet meer 'in stilte' de toestemming kunnen opeisen.

'Geen inhoudelijke data'

Facebook heeft ondertussen haar reacties op de beschuldigingen samengevat in een blogbericht. Het bedrijf voegt er nog aan toe dat het zeker de data die het verzamelt van haar gebruikers niet doorverkoopt aan derden. Bovendien zou ook de inhoud van sms'en of telefoongesprekken niet opgeslagen worden.

"Je hebt als gebruiker altijd de controle over je gegevens", luidt het. Wie niet langer wil dat Facebook zijn sms- en telefoongeschiedenis registreert, kan de functie hier uitschakelen volgens de sociale netwerksite.