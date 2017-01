Facebook jat schaamteloos nóg meer van Snapchat

In 2013 baarde Snapchat-CEO Evan Spiegel opzien door 3 miljard af te slaan van Facebook op zijn dan nog kleine berichtendienst. Hij vond het niet genoeg en wilde zijn app verder uitbouwen tot iets groots. Inmiddels is hij verder gekomen dan iedereen vier jaar geleden gedacht had en heeft de populairste app onder jongeren in handen.

Facebook staat vandaag bovenaan de ladder van sociale media met 1,8 miljard gebruikers. De helft van de wereldbevolking met internet heeft account bij het sociale netwerk van Mark Zuckerberg, maar er is één probleem: de jeugd vindt Facebook niet interessant. Tieners hebben wel een account, maar gebruiken het sociale netwerk niet actief om in contact te komen met anderen. Daarvoor gaan ze liever naar Snapchat.

Mark Zuckerberg staat niet bekend als de creatiefste persoon op Aarde en heeft daarom besloten om alle functies die Snapchat interessant maken te kopiëren. Met Instagram, eigendom van zijn sociale netwerk, kopieerde hij succesvol het Snapchat-concept waarbij foto's na 24 uur verdwijnen en nu wil hij hetzelfde doen bij Facebook.

Facebook Stories wordt momenteel in Ierland getest op mobiele apparaten en een woordvoerder zegt dat de planning is dat 'het nieuwe format' de komende maanden naar meerdere landen komt.

Stories

Alles wat je aan Facebook Stories toevoegt is niet te zien in de reguliere tijdlijn of op je profiel en net als bij Instagram en Snapchat kan je direct op de Stories reageren met een privébericht. Je kunt ook selfiefilters toevoegen en Facebook's versie van de geofilters die Snapchat uitgevonden heeft gebruiken. Stories krijgt binnen het sociale netwerk een prominente plek bovenaan in de app, net als bij Instagram.

De reden van de kopieerdrift door Facebook laat zich makkelijk raden.

Want alhoewel het sociale netwerk nog altijd groeit, verliest het naast de interesse van jogneren ook oudere actieve gebruikers die zelf berichten posten. Facebook is een plek geworden waar je nieuws consumeert. Niet een plek waar je zelf informatie deelt.

Door Stories toe tevoegen wil Facebook de groei van Snapchat beperken en mensen weer meer laten delen. Met je camera deel of like je geen onpersoonlijk nieuwsverhaal, maar deel je persoonlijke informatie - en zal je activiteit toenemen.

Toen Facebook het concept van Snapchat al kopieerde en bij Instagram integreerde werkte dat goed. Vandaag heeft Instagram Stories al 150 miljoen gebruikers, ruwweg evenveel als de dienst van Spiegel. Bij Facebook is het potentieel met 1,8 miljard gebruikers nog veel groter, waardoor de schade voor Snapchat toeneemt - en Zuckerberg vermoedelijk het laatst lacht.