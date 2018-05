Facebook kan het grootste datingplatform ter wereld worden

Sinds zijn ontstaan van Facebook in 2004, konden gebruikers in de informatie bij hun profiel vermelden of ze al dan niet getrouwd, in een relatie, of vrijgezel zijn. Al kan het natuurlijk volgens Facebook ook 'ingewikkeld zijn'. Voor het eerst heeft CEO Mark Zuckerberg bekend gemaakt dat het grootste sociale netwerk ter wereld meer wil doen met die informatie.

Grootste dating-app

Door het grote gebruikersaantal van mensen van alle mogelijke leeftijden heeft Facebook altijd het potentieel gehad om het grootste datingplatform ter wereld te worden. Uit een aankondiging op de F8 Developer Conference in de Amerikaanse stad San Jose blijkt dat dat precies is wat het bedrijf in gedachten heeft.

"Dit zal gebruikt worden om echte, langdurige relaties op te bouwen - niet voor one night stands", grapt CEO March Zuckerberg op het podium tijdens de conferentie. "We hebben dit vanaf het begin ontwikkeld met zorg voor privacy en veiligheid. Je vrienden krijgen je profiel niet te zien, en je wordt alleen voorgesteld aan mensen die niet tot je vriendenlijst behoren."

De laatste jaren zijn platformen zoals Tinder en OkCupid, beide uitgebaat door het bedrijf Match Group, uitgegroeid tot de populairste online datingplatformen. Van zodra het nieuws over Facebook bekend raakte, nam de aandelenkoers van Match Group een duik van zeventien procent. Eerder konden Tinder-gebruikers hun Facebook-account aan de app koppelen om eventuele gemeenschappelijke vrienden met een potentiële match te zien.

Veiligheid

De ontwikkelaars op de conferentie kregen alvast de eerste screenshots te zien. Op het eerste zicht doet een profiel nog het meeste denken aan bestaande diensten zoals Tinder. Je krijgt een grote foto te zien samen met basisinformatie over iemand, en vervolgens geef je aan of je al dan niet geïnteresseerd bent.

Facebook heeft weinig details vrijgegeven over hoe de toepassing zal werken. Mogelijk ontstaat een zogenaamde 'match' tussen twee personen, net als in Tinder, van zodra twee mensen elkaar leuk vinden. Pas daarna kunnen ze met elkaar praten. Volgens Facebook worden die gesprekken gescheiden van Messenger, en om veiligheidsredenen worden enkel tekstberichten toegelaten.

Evenementen en groepen

Chris Cox, Product Chief van Facebook, vertelde over een bijzondere functie die 'ontgrendelen' heet. Gebruikers van het datingplatform kunnen hun profiel openbaar maken tegenover leden van een bepaalde groep of mensen die naar een bepaald evenement gaan. Via de datingdienst van Facebook kunnen mensen zo met elkaar in contact komen van zodra er wederzijdse interesse is.

Toch is het nog gissen naar sommige details over de datingdienst van Facebook. Het is bijvoorbeeld nog niet duidelijk of het nieuwe datingplatform enkel mensen zal toelaten die aangeven dat ze vrijgezel zijn. Facebook heeft verklaard dat het eind dit jaar de eerste testen met de functie zal uitvoeren, en dan zullen er ook meer details worden vrijgegeven.