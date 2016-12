Facebook komt eindelijk met plan om nepnieuws te bestrijden

Het sociale netwerk wil gebruikers de mogelijkheid geven om verzonnen berichten die als nieuws worden gepresenteerd te rapporteren, zoals dat nu bijvoorbeeld al kan met spam. Zulke meldingen stuurt Facebook door naar 'onafhankelijke factcheckers'.

Als zij oordelen dat een verhaal nep is, krijgt het op Facebook een waarschuwingsicoontje. Daarbij staat een link naar een artikel waarin de organisatie die heeft vastgesteld dat het verzonnen onzin is uitlegt hoe het zit. Het blijft wel mogelijk om deze verhalen te delen met de waarschuwing erbij. Betwiste verhalen kunnen op Facebook niet meer worden ingezet als advertentie of betaald promotiestukje.

De maatregelen zitten nog in de testfase. Facebook richt zich eerst op "het ergste van het ergste, de duidelijke hoaxes die door spammers worden verspreid voor eigen gewin".

Kritiek

Facebook kreeg flink wat te verduren na de verkiezing van Donald Trump als volgende president van de Verenigde Staten. Volgens critici had het sociale netwerk te weinig gedaan aan de verspreiding van nepnieuws. Hierdoor kregen veel gebruikers nieuwsverhalen te zien die ze voor waar aannamen, waardoor ze een negatiever beeld van Trumps opponent Hillary Clinton kregen. Overigens gebeurde dit andersom ook, maar in mindere mate.

Nepnieuws

Het probleem bij nepnieuws is dat het snel geschreven is - omdat bronnen niet nodig zijn - en veel oplevert. De sites waar de 'nieuwsberichten' op staan, zijn vaak volgeplakt met advertenties. De honderdduizenden of zelfs miljoenen kliks brengen daarom makkelijk geld in het laatje, waardoor het steeds aanlokkelijker wordt om ze te schrijven.

(ANP/WK)