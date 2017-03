Facebook komt met eigen Snapchat Stories kloon: Day

Chatdienst Snapchat moet toch wel erg goeie ideeën hebben. Nadat zijn Stories functie eerder al door concurrenten WhatsApp en Instagram werd nagebouwd, is het deze keer aan Facebook om een eigen versie te maken.

Die krijgt de naam Messenger Day mee en gebruikers kunnen er hun avonturen van de dag mee vertellen. Met Day kan je de ingebouwde camera in Messenger gebruiken om foto's en videoclipjes te maken, je voegt er tekst, schetsjes of stickers aan toe, en dat alles kan je vervolgens in een pakketje droppen: jouw 'Day'. Gebruikers kiezen zelf wie van hun vrienden die dagen kan zien en wie niet. Na 24 uur verdwijnt de Day weer.

Messenger Day wordt uitgerold voor Android en iOS, maar omdat het om een wereldwijde uitrol gaat, kan het wel even duren voor hij ook bij ons aankomt.