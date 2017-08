Facebook koopt AI voor Messenger

Facebook heeft Ozlo gekocht, een start-up uit Palo Alto die zich specialiseert in artificiële intelligentie. Het bedrijfje probeert conversaties in tekst te begrijpen en zou naar eigen zeggen antwoorden kunnen geven op vragen die meer nodig hebben dan een simpele 'ja' of 'nee'. In een demo toont het bijvoorbeeld aan dat de bot kan antwoorden op vragen als 'is dit restaurant goed voor grote groepen', door zich te baseren op online reviews.

Ozlo heeft zo'n dertig medewerkers, waarvan de meerderheid volgens Facebook meekomt naar het eigen Messenger-team. Bedoeling lijkt dus om een 'virtuele assistent' te bouwen in Messenger. Facebook is al langer bezig met intelligentie in te bouwen in zijn berichtenapp, maar die beperkt zich voorlopig tot suggesties gebaseerd op conversaties. Babbel met een vriend over een avondje op café, en het programma zal bijvoorbeeld een Uber aanraden. Het bedrijf beperkt zich momenteel trouwens tot tekst, en probeert dus niet meteen de Siri's en Alexa's van deze wereld achterna te gaan. Naar eigen zeggen wilt het eerst begrip van tekstuele conversaties helemaal doorgronden. Ozlo moet daarbij helpen.