Facebook krijgt boete van Spaanse datawaakhond

Er is sprake van twee zware inbreuken en één heel zware inbreuk op de Spaanse datawetgeving. Zo heeft het Amerikaanse bedrijf data commercieel gebruikt die in Spanje bijzonder streng beschermd zijn. Gebruikers werden bijvoorbeeld niet duidelijk genoeg geïnformeerd dat Facebook informatie over onder meer hun religie, ideologie of geslacht gebruikte.

Datawaakhond AEPD is lid van een contactgroep met autoriteiten in België, Frankrijk, Duitsland en Nederland die gelijkaardige procedures gestart zijn. De Franse autoriteit CNIL legde reeds een boete van 150.000 euro op.

In ons land kwam het reeds tot een rechtszaak wegens schendingen van de Privacywet en de Wet Elektronische Communicatie. In kort geding beet de Privacycommissie vorig jaar in het zand, maar de zaak ten gronde loopt nog. De pleidooien ervan zouden plaatsvinden in oktober.