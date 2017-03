Facebook laat livestreamen 360-gradenvideo's toe voor iedereen

Het sociale netwerk had al een feature dat toeliet 360 graden foto's en video's te uploaden, livestreamen leek dus een volgende logische stap. De functie laat kijkers toe het livegebeuren vanuit elke mogelijke positie te bekijken door hun smartphone rond zich te draaien of de stream met een VR-bril te bekijken.

De enige moeilijkheid is dat je een gespecialiseerde camera nodig hebt om gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden. Dat kan met ondersteunde camera's zoals de Samsung Gear 360, Giroptic IO en de Insta 360. Wanneer de camera eenmaal aangesloten is, werkt streamen in 360 graden op dezelfde manier als regulier streamen via Facebook Live. Gebruikers moeten wel eerst hun privacy-instellingen aanpassen alvorens live uit te zenden. Nadien kunnen alle reacties rechtstreeks bekeken worden vanuit de interface van de camera. Facebook verschaft via zijn website ook een beknopte uitleg over hoe Live 360 te gebruiken is.

Het lijkt een van de eerste stappen van het bedrijf in de wereld van virtual reality. Deze technologie maakt al sinds 2014 deel uit van de strategie van Facebook sinds het VR-headsetproducent Oculus Rift opkocht.