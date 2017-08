Facebook lanceert platform voor webreeksen

Facebook heeft vandaag al een tablad waar je live video's kan zoeken. Watch wordt een gelijkaardige functie om videoreeksen te ontdekken. Het gaat daarbij om zowel professionele als user-generated video's maar de focus ligt wel op shows en series, niet op eenmalige videos.

Momenteel wordt de functie enkel getest in de VS bij een beperkt publiek. Zij krijgen tijdens het kijken ook de likes en hartjes van andere kijkers te zien. In het vroege aanbod zit onder meer een kookprogramma met kinderen en een wekelijkse baseball wedstrijd.