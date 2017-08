Facebook lanceert stiekem foto-app in China

De app doet volgens de krant denken aan de Moments-app van Facebook die foto's en video's ordent op basis van locatie, tijdstip en de mensen die er in opduiken. In Colorful Balloons kan je fotoalbums delen met contacten, maar ook via WeChat, het grootste sociaal netwerk in China, en via QR-codes.

Volgens de New York Times werd de app onder de naam 'Colorful Balloons' gelanceerd via een lokaal Chinees bedrijf. In een verklaring zegt Facebook dat het steeds interesse heeft gehouden in China en tijd investeert om het land op verschillende manieren te leren kennen.

Maar het is onduidelijk of China wel blij is met de ambities van Facebook. Zo omzeilde het bedrijf zijn eigen naam door te laten uitschijnen dat de app afkomstig was van 'Youge Internet Technology'.

Facebook zelf werd in 2009 al geblokkeerd in China, dat er al jaren een strikt censuurbeleid op nahoudt. Zelfs Chinese sociale netwerken worden momenteel onderzocht omdat ze de lokale wetgeving rond het controleren van gebruikerscontent moeilijk kunnen naleven. Die wetgeving wordt de laatste maanden nog versterkt in aanloop van het nationaal partijcongres dat deze herfst doorgaat.