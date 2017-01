Facebook lekt telefoonnummer Jan Jambon

Wie op Facebook zit kan daar ook zijn of haar telefoonnummer plaatsen, info die mensen vaak voor hun vrienden beschikbaar maken maar niet voor onbekenden. Toch is ethisch hacker Inti De Ceukelaire er in geslaagd om die gegevens alsnog te achterhalen. Zo kon hij onder meer het nummer Jan Jambon terugvinden.

De Ceukelaire deed zijn onthulling vanmorgen bij Hautekiet op Radio 1. De exacte details wil hij nog niet kwijt. Eerst wil hij politici en anderen de mogelijkheid geven om hun nummer te verwijderen. Maar details volgen pas als Facebook het lek zelf heeft opgelost.

Facebook is niet goed bezig. Over paar weken meer. Eerst bv's/politici de kans geven om GSM nr te verwijderen. @radio1be #hautekiet pic.twitter.com/G6FYMdDNEE -- Inti De Ceukelaire (@intidc) 11 januari 2017

Wel is de hack niet door eender wie uit te voeren. "Het is een heel technisch verhaal", zegt De Ceukelaire aan Data News. Voor wie tot die tijd ongerust is, volstaat het om je telefoonnummer niet langer op Facebook te plaatsen. Als het weg is uit je profiel, is het ook niet meer te achterhalen voor hackers.