Facebook mag niet langer discrimineren met advertenties

Wat Facebook aantrekkelijk maakt om te adverteren is dat je zeer gericht kan mikken op nichegroepen. Maar omgekeerd kan je ook kiezen om specifieke groepen niet te bereiken. Dat laatste wordt niet langer mogelijk.

"Facebook's advertentieplatform laat onwettelijke discriminatie toe op basis van ras, seksuele voorkeur, beperking en religie," stelt Bob Feguson, openbaar aanklager voor de staat Washington tegenover Reuters.

Om dat nu tegen te gaan, sluit Facebook een akkoord met de staat Washington dat het binnen de 90 dagen in de VS moet naleven. Hierdoor is het niet langer mogelijk om gevoelige groepen uit je advertentiecampagne te weren, bijvoorbeeld op basis van hun beperking, seksuele voorkeur of religie.

Twintig maanden onderzoek

"Discriminerende advertenties hebben geen plaats op ons platform en we blijven onze advertentieproducten verbeteren," verklaart Will Castleberry, Facebook's vicepresident voor lokaal beleid.

Dat is een opmerkelijke uitspraak als je weet dat de aanpassing er niet komt op vraag van Facebook, maar het gevolg is van een twintig maanden durend onderzoek dat de staat Washington voerde na een artikel op nieuwssite ProPublica. Zo heeft Facebook de mogelijkheid om groepen uit te sluiten wel degelijk ooit ingebouwd.

Facebook laat aan Data News weten dat het niet-discrimineren in advertenties ook in Europa van toepassing is. Die beperking werd al ingevoerd na aanpassingen enkele maanden geleden.