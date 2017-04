Facebook Messenger bereikt 1,2 miljard actieve gebruikers

De mijlpaal werd aangekondigd door het hoofd van Messenger, David Marcus. De beslissing om in 2014 Messenger als een aparte mobiele chatapp te lanceren heeft Facebook duidelijk geen windeieren gelegd. Sindsdien groeide het aantal gebruikers met 700 miljoen. WhatsApp, dat ook eigendom is van Facebook, had tot nu toe altijd iets meer gebruikers.

Sinds de geboorte van Messenger als een afzonderlijke app zijn er een hele hoop functies toegevoegd. De applicatie werd uitgebreid met video- en audiochat, chatbots en de Snapchat-achtige Stories-functie. De toepassing is zich ook buiten de traditionele één-op-één-communicatie aan het uitbreiden. Het is mogelijk je vrienden uit te dagen in bepaalde games en in de VS heeft Facebook een digitale assistent genaamd 'M' gelanceerd. Verder wil de communicatieapp zich in de toekomst vooral richten op advertenties als voornaamste bron van inkomsten.