Facebook Messenger laat je binnenkort berichten terugtrekken

De aankondiging van deze nieuwe functie komt er kort na het nieuws dat Mark Zuckerberg en enkel andere bestuurders bij Facebook hun verstuurde berichten uit andermans inbox hadden verwijderd. Dat is een functie die voor gewone gebruikers niet beschikbaar is. Toen dat bekend raakte, terwijl Facebook ook verwikkeld zit in het hele Cambridge Analytica-schandaal, volgden al snel hevige reacties. .

Nu laat het sociale netwerk dus weten dat het verwijderen van verzonden berichten in de toekomst voor iedereen beschikbaar zal zijn. Ook zullen er geen berichten van Zuckerberg meer teruggetrokken worden.

Volgens een woordvoerder van Facebook zijn er al lang gesprekken aan de gang over een mogelijke 'unsend'-functie in Messenger. Maar hoe die functie precies moet werken, daar zijn ze nog niet helemaal zeker over.

Opties

Een van de opties is volgens het sociale netwerk om een functie van haar 'geheime conversaties' over te brengen naar de standaardgesprekken in Messenger. Gebruikers kunnen nu al een geheim gesprek starten met een van hun contacten, waar er extra beveiligingsfuncties zijn geïmplementeerd, zoals een pincode instellen om het gesprek weer te geven of een timer toevoegen aan bepaalde berichten. Eens de ingestelde tijd van de timer verstreken is, verwijdert het bericht zichzelf ongeacht of de andere persoon het bericht heeft gelezen of niet.

Die timerfunctie ziet Facebook als een van de opties om gebruikers hun berichten te laten terugtrekken. Ze zouden ook kunnen gaan lenen bij hun eigen andere sociale netwerk Instagram. In het instant messaging-gedeelte van Instagram kunnen er nu al berichten verwijderd worden door een bericht ingedrukt te houden en dan 'verwijderen' te selecteren. In plaats van het bericht verschijnt er dan een tekst die zegt dat het bericht is verwijderd.

Op dit moment is het dus nog vaag welke kant Facebook precies wil opgaan met haar unsend-functie. Het is bijvoorbeeld nog niet duidelijk of gebruikers zullen ingelicht worden over verwijderde berichten en of de functie ook op oude berichten zal werken. De functie zou 'in de loop van de komende maanden' gelanceerd worden.